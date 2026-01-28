США и ЕС достигли общего соглашения по гарантиям безопасности Украины

Соединенные Штаты и их союзники в Европе достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины. Об этом 28 января сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Эти гарантии безопасности в основном предполагают размещение нескольких европейских войск», — сказал он.
Госсекретарь уточнил, что в первую очередь речь идет о возможном размещении войск Франции и Великобритании. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддержку Украины.
Рубио заявил, что ключевым элементом гарантий безопасности является именно американская поддержка. При этом он указал, что, несмотря на готовность отдельных европейских стран разместить войска в послевоенной Украине, без участия США такие меры не имеют значения.
Ранее сообщалось, что американские власти поставили условие по предоставлению гарантий безопасности киевскому режиму, требуя от Украины подписать мирное соглашение с Россией в обмен на этот шаг.