«Что, чёрт возьми, это было?»: Трамп высмеял Макрона за солнцезащитные очки на форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп публично высмеял французского лидера Эмманюэля Макрона после его появления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в солнцезащитных очках. Республиканец не стал скрывать иронии, комментируя внешний вид коллеги из Франции.

Источник: Life.ru

«Что это была за история с его очками на днях? Что, чёрт возьми, это было?» — сказал Трамп.

Сам Макрон ранее объяснял, что вынужден временно носить солнцезащитные очки по медицинским причинам — из-за лопнувшего сосуда в глазу. Тем не менее необычный образ президента Франции привлёк внимание куда больше, чем содержание его выступления.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

