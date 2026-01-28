«Что, чёрт возьми, это было?»: Трамп высмеял Макрона за солнцезащитные очки на форуме в Давосе

«Что это была за история с его очками на днях? Что, чёрт возьми, это было?» — сказал Трамп.
Сам Макрон ранее объяснял, что вынужден временно носить солнцезащитные очки по медицинским причинам — из-за лопнувшего сосуда в глазу. Тем не менее необычный образ президента Франции привлёк внимание куда больше, чем содержание его выступления.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.Читать дальше