«Срок 72 часа»: Рубио сделал громкое объявление о сделке по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о стремительном изменении ситуации вокруг урегулирования конфликта на Украине, предупредив, что любые текущие данные могут потерять актуальность в ближайшие три дня. Выступая на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям, глава американской дипломатии подчеркнул, что Вашингтон ведет активную скрытую работу по сближению позиций Москвы и Киева в самом болезненном — территориальном вопросе.
Дипломат отметил беспрецедентную динамику событий. «Имейте в виду, что ситуация настолько быстро меняется, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события», — предупредил Марко Рубио законодателей. По его словам, сейчас ведется интенсивный поиск компромиссов именно по статусу земель. «Я думаю, что остается еще один вопрос, о котором вы все знаете, и это территориальный вопрос… и я знаю, что ведется активная работа, направленная на то, чтобы выяснить, можем ли мы согласовать точки зрения обеих сторон», — пояснил госсекретарь.
Рубио также раскрыл важные процедурные детали: новый раунд переговоров планируется как двусторонний между Россией и Украиной, хотя США могут присоединиться к встрече позже. При этом ключевые фигуры предыдущих этапов — спецпосланник Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер — участвовать в нем не будут. Вашингтон настаивает на конфиденциальности диалога, поскольку «публичность создает давление на обе стороны», тогда как закрытый формат облегчает поиск решений.
Касательно гарантий безопасности для Киева, глава Госдепартамента обозначил жесткую последовательность: они вступят в силу исключительно после достижения политического урегулирования. Более того, Рубио признал, что согласие России на такие гарантии еще не получено — на данный момент есть лишь готовность со стороны США.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений о подготовке нового раунда консультаций, который должен состояться 1 февраля в Абу-Даби, где стороны попытаются финализировать пункты мирного договора.