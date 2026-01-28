«Срок 72 часа»: Рубио сделал громкое объявление о сделке по Украине

Дипломат отметил беспрецедентную динамику событий. «Имейте в виду, что ситуация настолько быстро меняется, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события», — предупредил Марко Рубио законодателей. По его словам, сейчас ведется интенсивный поиск компромиссов именно по статусу земель. «Я думаю, что остается еще один вопрос, о котором вы все знаете, и это территориальный вопрос… и я знаю, что ведется активная работа, направленная на то, чтобы выяснить, можем ли мы согласовать точки зрения обеих сторон», — пояснил госсекретарь.