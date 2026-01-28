Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио рассказал о ключевом пункте спора в переговорах по Украине

Территориальный вопрос в переговорах по Украине остаётся нерешённым, однако позиции сторон постепенно сближаются. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что остаётся один вопрос, с которым вы все знакомы, а именно территориальный. Территориальные претензии в отношении Донецка, в частности. Я знаю, что ведётся активная работа, чтобы попытаться сблизить позиции обеих сторон по этому вопросу», — сказал Рубио.

При этом госсекретарь признал, что проблема по-прежнему крайне сложная. Именно территориальный вопрос станет самым трудным этапом возможного урегулирования. Однако уже удалось сузить круг вопросов до одного центрального.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ни за что не согласится вывести войска из Донбасса и не отдаст эту территорию РФ. По его словам, стороны должны искать компромиссный вариант. Однако Верховная рада придерживается другого мнения, а депутаты шепчутся о выводе ВСУ.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше