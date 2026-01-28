Рубио рассказал о ключевом пункте спора в переговорах по Украине

«Я думаю, что остаётся один вопрос, с которым вы все знакомы, а именно территориальный. Территориальные претензии в отношении Донецка, в частности. Я знаю, что ведётся активная работа, чтобы попытаться сблизить позиции обеих сторон по этому вопросу», — сказал Рубио.
При этом госсекретарь признал, что проблема по-прежнему крайне сложная. Именно территориальный вопрос станет самым трудным этапом возможного урегулирования. Однако уже удалось сузить круг вопросов до одного центрального.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина ни за что не согласится вывести войска из Донбасса и не отдаст эту территорию РФ. По его словам, стороны должны искать компромиссный вариант. Однако Верховная рада придерживается другого мнения, а депутаты шепчутся о выводе ВСУ.
