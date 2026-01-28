Рубио заявил, что переговорщики по Украине не решили территориальный вопрос

Переговорщики по урегулированию конфликта на Украине до сих пор не смогли решить территориальный вопрос.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете сената по международным отношениям. По его словам, именно вопрос территорий остаётся ключевым и нерешённым элементом переговорного процесса.
Рубио подчеркнул, что, несмотря на обсуждение других аспектов урегулирования, договорённости по территориальной проблематике достигнуты не были. Дополнительных деталей о возможных подходах или сроках решения этого вопроса он не привёл.
Ранее Рубио сообщил, что Соединённые Штаты и их европейские союзники достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины. По его словам, эти гарантии в основном предполагают возможное размещение европейских войск. В первую очередь речь идёт о Франции и Великобритании.
Госсекретарь отметил, что США намерены продолжать поддержку Украины и рассматривают американское участие как ключевой элемент системы гарантий безопасности. При этом он подчеркнул, что даже при готовности отдельных европейских стран направить свои войска, без участия Соединённых Штатов такие меры, по его оценке, не будут иметь практического значения.