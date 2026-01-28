Рубио заявил, что переговорщики по Украине не решили территориальный вопрос

Госсекретарь отметил, что США намерены продолжать поддержку Украины и рассматривают американское участие как ключевой элемент системы гарантий безопасности. При этом он подчеркнул, что даже при готовности отдельных европейских стран направить свои войска, без участия Соединённых Штатов такие меры, по его оценке, не будут иметь практического значения.