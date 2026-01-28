Красносельский провел встречу с делегацией ЕС в Приднестровье

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский провел в Тирасполе встречу с делегацией Европейского Союза.
Возглавила делегацию ЕС заместитель директора по Восточной Европе и Центральной Азии Аудроне Перкаускене, также присутствовала посол ЕС Ивона Пьорко.
В ходе встречи лидер Красносельский отметил, что Кишинев, Тирасполь и участники формата «5+2» нацелены на мирное урегулирование.
Он также подчеркнул, что формат «Постоянного совещания» с 2019 года фактически бездействует, хотя сохраняет легитимность.
Красносельский добавил необходимость поддержания диалога и актуальность института «третейского судейства».
Лидер Приднестровья считает необоснованными заявления о том, что «5+2» себя якобы исчерпал.
«О необходимости и работоспособности формата говорит, как минимум, функционирование рабочих (экспертных) групп. Для полноценного действия и максимальной эффективности формата в целом нужна политическая воля и всеобщее понимание, что любой конфликт завершается за столом переговоров», — заявил Красносельский в ходе беседы.
В пользу конструктивного и прагматичного диалога высказалась и Аудроне Перкаускене. Посол напомнила, что Европейский союз создавался на основах демократии, мира, стабильности и сотрудничества. И для нас всё это очень важно.
Она также подчеркнула, что ЕС ставит целью предоставление различного рода возможностей — экономических и гуманитарных, направленных на улучшение благосостояния людей. По завершении протокольной части встречи — уже без участия СМИ — состоялось обсуждение конкретных вопросов рабочей повестки.