Глава правления «Укрэнерго» признал невосполнимый дефицит в энергосистеме

По его словам, в стране возник «острый дефицит мощности», который сейчас невозможно покрыть ни за счёт собственной генерации, ни за счёт импорта электроэнергии. Энергетики признают, что ресурсов для стабилизации системы на данный момент недостаточно. Представители крупнейших энергокомпаний предупреждают, что отключения могут быть длительными и регулярными, а нагрузка на сеть остаётся критической.
Ситуация с энергетикой в Киеве и на всей Украине настолько серьёзная, что даже Верховная рада осталась без света и отопления, и весь парламент был вынужден перейти на удалённую работу. Как заявлял нардеп Ярослав Железняк, температура в его кабинете составляла около +12 градусов. Из-за отсутствия света и топлива закрываются сети супермаркетов, а люди на улицах греются у костров. В разговоре с западной прессой депутат возложил ответственность за энергетический кризис в столице на военную администрацию Киева, которая контролируется Владимиром Зеленским.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.