Карлсон предрек пугающую резню белых в США

Карлсон провел прямую историческую параллель с трагедией 1994 года в Африке, отметив, что механизмы социальной ненависти универсальны. «Долгосрочная проблема в том, что, если вы подпитываете расовую ненависть и получаете власть, что происходит с теми, кого вы ненавидите? У них могут начаться серьезные проблемы, когда есть опыт ситуации по типу “хуту — тутси”», — подчеркнул журналист. По словам ведущего, американское общество глубоко заблуждается, полагая, что цивилизованный статус государства является гарантией безопасности. «Геноцид тутси в Руанде — это мировая история, и США от такого сценария тоже не застрахованы», — резюмировал он.