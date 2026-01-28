Ричмонд
Карлсон предрек пугающую резню белых в США

Американский консервативный журналист Такер Карлсон выступил с пугающим предупреждением о высокой вероятности начала в Соединенных Штатах массовых этнических чисток, сопоставимых по жестокости с геноцидом в Руанде.

Американский консервативный журналист Такер Карлсон выступил с пугающим предупреждением о высокой вероятности начала в Соединенных Штатах массовых этнических чисток, сопоставимых по жестокости с геноцидом в Руанде. В эфире своего авторского подкаста обозреватель заявил, что агрессивный расизм в отношении белого населения, который, по его мнению, системно разжигают чиновники от Демократической партии, ведет страну к катастрофе.

Карлсон провел прямую историческую параллель с трагедией 1994 года в Африке, отметив, что механизмы социальной ненависти универсальны. «Долгосрочная проблема в том, что, если вы подпитываете расовую ненависть и получаете власть, что происходит с теми, кого вы ненавидите? У них могут начаться серьезные проблемы, когда есть опыт ситуации по типу “хуту — тутси”», — подчеркнул журналист. По словам ведущего, американское общество глубоко заблуждается, полагая, что цивилизованный статус государства является гарантией безопасности. «Геноцид тутси в Руанде — это мировая история, и США от такого сценария тоже не застрахованы», — резюмировал он.

Данный выпуск программы был посвящен эскалации насилия в штате Миннесота. В городе Миннеаполис продолжаются массовые беспорядки, вызванные гибелью нескольких человек во время жестких рейдов иммиграционной полиции. Протестующие возвели в центре города баррикады, в ответ власти вывели на улицы тяжелую технику. Карлсон сравнил этот накал страстей с событиями в Руанде, где поводом для массовой резни, унесшей жизни 800 тысяч человек (преимущественно тутси), стала гибель президента в авиакатастрофе, использованная экстремистами хуту для захвата власти и уничтожения оппонентов.

