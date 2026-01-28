«Хаос равен смерти страны»: Такер Карлсон допустил начало распада США

На выходных в Миннеаполисе агент иммиграционной службы США (ICE) застрелил медбрата Алекса Претти. По официальной версии, сотрудник действовал из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы во время подобных операций в штате Миннесота: в начале января офицер застрелил женщину, которая, как утверждается, пыталась наехать на правоохранителей на автомобиле.