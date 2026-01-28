Ричмонд
«Хаос равен смерти страны»: Такер Карлсон допустил начало распада США

Массовые беспорядки в американских городах могут указывать на начало процесса распада США. Такой точкой зрения поделился известный журналист Такер Карлсон.

Источник: Life.ru

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны. Это один из самых серьёзных моментов в нашей жизни», — сказал Карлсон, комментируя антимигрантские рейды в Миннеаполисе и последовавшие за ними протесты.

По его оценке, происходящее олицетворяет собой настоящий хаос, который равен смерти страны.

На выходных в Миннеаполисе агент иммиграционной службы США (ICE) застрелил медбрата Алекса Претти. По официальной версии, сотрудник действовал из опасений за свою жизнь. Это уже второй случай смертельной стрельбы во время подобных операций в штате Миннесота: в начале января офицер застрелил женщину, которая, как утверждается, пыталась наехать на правоохранителей на автомобиле.

Как сообщалось ранее, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 38%, что является самым низким показателем за время его второго президентского срока. Согласно исследованию, недовольство граждан связано в первую очередь с жёсткой иммиграционной политикой. Действия президента в этой сфере одобряют 39% американцев, против выступают 53%.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

