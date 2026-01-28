Ричмонд
Новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдёт без Уиткоффа и Кушнера

Американский cпецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, выступая в сенатском комитете по иностранным делам.

Источник: Life.ru

«Участие США [в следующем раунде переговоров] возможно, но это не будут Стив [Уиткофф] и Джаред [Кушнер]», — сказал Рубио.

Напомним, что новый раунд трёхсторонних переговоров по ситуации на Украине начнётся 1 февраля. До этого 23−24 января в Абу-Даби состоялся диалог делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональда Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

