Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенате. По его словам, на текущей неделе запланированы последующие переговоры, которые пройдут в двустороннем формате. США могут присоединиться к обсуждению, однако без участия Уиткоффа и Кушнера.
Рубио уточнил, что в ходе текущего переговорного процесса сторонам удалось сузить круг обсуждаемых тем до одного ключевого вопроса, который остаётся сложным и пока не решённым. Он отметил, что разногласия сохраняются, однако фокус переговоров сосредоточен на центральной проблеме.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин регулярно получает доклады от российских переговорщиков. По его словам, все актуальные отчёты о ходе переговорного процесса постоянно направляются главе государства.