Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенате. По его словам, на текущей неделе запланированы последующие переговоры, которые пройдут в двустороннем формате. США могут присоединиться к обсуждению, однако без участия Уиткоффа и Кушнера.