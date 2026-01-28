Ричмонд
Рубио: Уиткофф и Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не примут участия в следующем раунде переговоров по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, выступая на слушаниях в сенате. По его словам, на текущей неделе запланированы последующие переговоры, которые пройдут в двустороннем формате. США могут присоединиться к обсуждению, однако без участия Уиткоффа и Кушнера.

Рубио уточнил, что в ходе текущего переговорного процесса сторонам удалось сузить круг обсуждаемых тем до одного ключевого вопроса, который остаётся сложным и пока не решённым. Он отметил, что разногласия сохраняются, однако фокус переговоров сосредоточен на центральной проблеме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин регулярно получает доклады от российских переговорщиков. По его словам, все актуальные отчёты о ходе переговорного процесса постоянно направляются главе государства.

