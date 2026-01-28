«Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю, — более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», — напомнил президент.
Путин: Россия придает памяти о Холокосте особое значение
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия придает значение памяти о Холокосте, поскольку не забывает о тех злодеяниях, которые нацизм принес на ее территорию. Это отметил президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины.