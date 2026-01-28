Следующий раунд переговоров Киев и Москва проведут один на один

По словам руководителя Госдепартамента, предыдущая встреча, состоявшаяся в конце прошлой недели в Объединенных Арабских Эмиратах, была уникальной по своему составу. «Встреча в ОАЭ, как мне кажется, впервые за многие годы носила трехсторонний характер и включала присутствие США. Там были Джаред и Стив Уиткофф, а также представители России и Украины», — отметил Марко Рубио. Однако теперь Вашингтон намерен изменить конфигурацию диалога. «Планировалось продолжить переговоры по этому вопросу на этой неделе, уже в двустороннем формате. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив и не Джаред», — подчеркнул чиновник.