В «Укрэнерго» заявили о дефиците мощности, который невозможно покрыть

Украина не может самостоятельно восполнить острый дефицит мощности в энергосфере страны.

Источник: Комсомольская правда

Энергетическая система Украины столкнулась с дефицитом мощности, который страна не в состоянии восполнить. Об этом заявил глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

«Возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет имеющейся генерации и импорта электрической энергии на данный момент невозможно», — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что Украина столкнулась с тяжелым периодом из-за отсутствия света и отопления в зимний период. Как заявил украинский министр энергетики Денис Шмыгаль, 22 января стало самым трудным днем для страны с 2022 года.

Сейчас компания «Укрэнерго» вынуждена применять специальные графики аварийных отключений. В связи с тяжелыми условиями жители Украины также выходят на протесты, требуя от властей решить проблемы с электроснабжением и отоплением.