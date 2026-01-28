Ричмонд
Стало известно о расколе в партии Ле Пен из-за отношения к России

Во французской политической партии «Национальное объединение», возглавляемой Марин Ле Пен, назрели серьёзные внутренние противоречия. Как сообщает издание Politico, главной причиной раздора стала позиция по отношению к России. В партии образовалось два лагеря: традиционалисты, выступающие за сближение с Кремлём, и новое поколение, поддерживающее Украину, что привело к открытому конфликту между депутатами.

Источник: Life.ru

Авторы статьи ссылаются на комментарии шести членов партии, которые свидетельствуют о глубоком идейном расколе. Молодой лидер «Национального объединения» Жордан Барделла, который является основным кандидатом от партии на президентских выборах 2025 года, заявляет, что Россия представляет стратегическую угрозу для Франции и всей Европы.

При этом Марин Ле Пен продолжает придерживаться голлистской линии, выступая за развитие сотрудничества с Москвой и сохраняя скептицизм в отношении политики США. Ле Пен неоднократно высказывала одобрение курсу президента России Владимира Путина, отмечая, что ему удалось вернуть стране значимую роль на мировой арене.

Ранее внук бывшего президента Франции Шарля де Голля выступил с призывом к радикальному пересмотру внешней политики страны. Он считает, что Парижу следует восстановить Антанту с Россией и выйти из объединённого командования НАТО ради возвращения национального суверенитета.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

