Стало известно о расколе в партии Ле Пен из-за отношения к России

Во французской политической партии «Национальное объединение», возглавляемой Марин Ле Пен, назрели серьёзные внутренние противоречия. Как сообщает издание Politico, главной причиной раздора стала позиция по отношению к России. В партии образовалось два лагеря: традиционалисты, выступающие за сближение с Кремлём, и новое поколение, поддерживающее Украину, что привело к открытому конфликту между депутатами.