Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что европейские партнеры пытаются навязать Вашингтону обязательства по прямому вступлению в военное противостояние в рамках будущих гарантий безопасности для Украины. Выступая на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям, глава американской дипломатии подчеркнул, что любые механизмы защиты вступят в силу исключительно после завершения боевых действий и потребуют учета позиции российской стороны.
Дипломат выразил обеспокоенность тем, что союзники фактически требуют от администрации Дональда Трампа обещания воевать. «Каждая из продвигаемых европейцами концепций гарантий безопасности требует от США твердых обязательств, которые по сути означали бы потенциальное вовлечение в будущий конфликт», — сообщил Марко Рубио законодателям. По его словам, еще одной обязательной частью плана, на которой настаивает Брюссель, является физическое размещение европейских вооруженных сил на территории Украины.
Однако госсекретарь остудил пыл сторонников немедленных решений, обозначив жесткие временные рамки и геополитические реалии. «Гарантии безопасности вступят в силу только после конфликта», — констатировал он. Более того, Рубио признал, что реализация любых договоренностей невозможна без оглядки на Москву. «Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны по этому вопросу есть согласие. Очевидно, здесь присутствует и российский фактор», — пояснил чиновник, намекая на необходимость согласования параметров безопасности с Кремлем.
Ранее в МИД РФ неоднократно подчеркивали, что любой сценарий появления войск стран НАТО на украинской земле является категорически неприемлемым и будет расценен как шаг к неконтролируемой эскалации. Российские дипломаты называли подобные инициативы, звучащие из Великобритании и других европейских столиц, прямым подстрекательством к продолжению кровопролития, что идет вразрез с мирными усилиями, декларируемыми новой администрацией Белого дома.