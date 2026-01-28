Европа тянет США в войну: Рубио раскрыл требования союзников по Украине

Однако госсекретарь остудил пыл сторонников немедленных решений, обозначив жесткие временные рамки и геополитические реалии. «Гарантии безопасности вступят в силу только после конфликта», — констатировал он. Более того, Рубио признал, что реализация любых договоренностей невозможна без оглядки на Москву. «Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны по этому вопросу есть согласие. Очевидно, здесь присутствует и российский фактор», — пояснил чиновник, намекая на необходимость согласования параметров безопасности с Кремлем.