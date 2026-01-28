«Укрэнерго»: возникший на Украине дефицит мощности невозможно покрыть

В энергетической системе Украины возник серьезный дефицит мощности, покрыть его на данный момент не представляется возможным, заявил глава правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
«В энергосистеме возник острый дефицит мощности, покрыть который за счет имеющейся генерации и импорта электрической энергии на данный момент невозможно», — цитирует его Telegram-канал украинской энергокомпании.
Зайченко заявил о необходимости привлечения частных инвестиций в строительство генерирующих объектов.
Ранее сообщалось, что украинская компания «Нафтогаз» на прошлой неделе нарастила импорт электроэнергии из Европы, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме страны.
Напомним, 22 января в Минобороны РФ отчитались, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.