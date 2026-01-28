Путин сравнил блокаду Ленинграда с преступлением нацистов против евреев

Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Осажденный город боролся за жизнь в течение 872 дней. По завершении блокады в Ленинграде оставалось не более 800 тысяч жителей из трех миллионов человек, проживавших в городе и его пригородах до начала окружения.