Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин сравнил блокаду Ленинграда с преступлением нацистов против евреев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытка уничтожения Ленинграда в годы блокады сопоставима с преступлениями нацистов против еврейского народа.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что блокада Ленинграда и попытка уничтожить целый город сопоставимы с преступлением нацистов против еврейского народа.

Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Осажденный город боролся за жизнь в течение 872 дней. По завершении блокады в Ленинграде оставалось не более 800 тысяч жителей из трех миллионов человек, проживавших в городе и его пригородах до начала окружения.

В 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Путин посетил мемориальный военно-исторический комплекс «Невский пятачок» в Ленинградской области, где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень». Также президент России посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина», почтив память погибших жителей Ленинграда и защитников города.