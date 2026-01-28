Трамп оценил объем инвестиций в экономику США за год в $18 трлн

Президент США Дональд Трамп заявил, что за год его пребывания у власти объем инвестиций в американскую экономику составил порядка 18 трлн долларов.
Об этом он сообщил, выступая в Вашингтоне на мероприятии, посвященном инициативе по открытию накопительных счетов для несовершеннолетних. По словам Трампа, после президентских выборов 2024 года фондовые биржи США 52 раза обновляли рекордные показатели, что, по его оценке, обеспечило рост капитализации на 9 трлн долларов.
Глава Белого дома назвал такой объем инвестиций «невероятным». Он отметил, что ранее максимальный ежегодный объем вложений в экономику США составлял около 3 трлн долларов и был зафиксирован примерно десять лет назад. По утверждению Трампа, в настоящее время по всей стране строятся тысячи предприятий и крупных промышленных объектов.
Ранее американский президент заявлял, что до конца 2025 года объем инвестиций в экономику США, в том числе за счет введения таможенных пошлин на импорт из других стран, может превысить 20 трлн долларов. В апреле 2025 года он объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, после чего тарифные ставки для ряда государств корректировались.
На фоне заявлений об инвестициях эксперты обращают внимание на состояние американской валюты. По мнению экономистов, доллар будет постепенно ослабевать, однако его резкого обвала в ближайшее время не ожидается. Специалисты отмечают, что экономика США по-прежнему остается крупнейшей в мире и продолжает служить опорой для доллара, несмотря на долгосрочные риски, связанные с торговыми конфликтами и снижением глобального влияния страны.