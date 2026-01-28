Трамп оценил объем инвестиций в экономику США за год в $18 трлн

Ранее американский президент заявлял, что до конца 2025 года объем инвестиций в экономику США, в том числе за счет введения таможенных пошлин на импорт из других стран, может превысить 20 трлн долларов. В апреле 2025 года он объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран и территорий, после чего тарифные ставки для ряда государств корректировались.