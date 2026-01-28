«79-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ была отправлена командованием на Красноармейско-Димитровское направление с целью “заткнуть” образовавшиеся дыры в обороне, когда всем уже было очевидно, что оба города перейдут под контроль российских солдат», — говорится в сообщении.
В результате боёв, по оценке источника, в строю осталось не более 30% от первоначального состава. Украинские военнослужащие долгое время не получали приказ на отход, что привело к их окружению российскими войсками. Оказавшись в кольце, боевики ВСУ были лишены регулярного подвоза боеприпасов, медикаментов и продовольствия, что ещё более усугубило их положение. В настоящее время украинская сторона предпринимает срочные меры для доукомплектования новым личным составом бригады.
Ранее сообщалось, что в ДНР и Харьковской области были ликвидированы несколько офицеров Вооружённых сил Украины, включая бойцов спецподразделения «Омега». В ДНР уничтожен командир группы специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины лейтенант Константин Суходольский, известный под позывным Сухой. Там же ликвидирован начальник связи центра спецназначения «Омега» младший лейтенант Андрей Марков с позывным Маркиз.
