Бригада ВСУ потеряла до 70% личного состава после боёв у Красноармейска

В результате боёв, по оценке источника, в строю осталось не более 30% от первоначального состава. Украинские военнослужащие долгое время не получали приказ на отход, что привело к их окружению российскими войсками. Оказавшись в кольце, боевики ВСУ были лишены регулярного подвоза боеприпасов, медикаментов и продовольствия, что ещё более усугубило их положение. В настоящее время украинская сторона предпринимает срочные меры для доукомплектования новым личным составом бригады.