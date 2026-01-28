Ричмонд
Рубио: США не будут снова применять военную силу в отношении Венесуэлы

США не собираются вновь применять военную силу против Венесуэлы и не рассматривают такой сценарий в будущем. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

Источник: Life.ru

«Я со всей уверенностью могу сказать, что мы не готовимся, не планируем и не ожидаем каких-либо военных мер в отношении Венесуэлы. Наше военное присутствие в Венесуэле ограничится морскими пехотинцами, охраняющими посольство. В этом заключается наша цель», — сказал Рубио.

Глава Госдепа дал понять, что Белый дом рассчитывает на развитие ситуации без силовых решений и не видит необходимости возвращаться к военным методам давления на венесуэльские власти.

Ранее временный лидер Венесуэлы Делси Родригес заявила, что её страна сыта по горло указами Вашингтона о том, как Каракас должен вести свою политику. Она убеждена, что национальное единство перед общей угрозой поможет отстоять суверенитет. В Китае предположили, что Венесуэла и Иран могут готовить совместный ответ на агрессивную политику США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

