Рубио: США не будут снова применять военную силу в отношении Венесуэлы

«Я со всей уверенностью могу сказать, что мы не готовимся, не планируем и не ожидаем каких-либо военных мер в отношении Венесуэлы. Наше военное присутствие в Венесуэле ограничится морскими пехотинцами, охраняющими посольство. В этом заключается наша цель», — сказал Рубио.
Глава Госдепа дал понять, что Белый дом рассчитывает на развитие ситуации без силовых решений и не видит необходимости возвращаться к военным методам давления на венесуэльские власти.
Ранее временный лидер Венесуэлы Делси Родригес заявила, что её страна сыта по горло указами Вашингтона о том, как Каракас должен вести свою политику. Она убеждена, что национальное единство перед общей угрозой поможет отстоять суверенитет. В Китае предположили, что Венесуэла и Иран могут готовить совместный ответ на агрессивную политику США.
