Путин: Память о Холокосте имеет особое значение для России

«Хотел бы отметить, что в России этому дню (памяти жертв Холокоста — прим. ред) придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю. Более миллиона советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», — заявил президент.