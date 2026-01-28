Путин: Память о Холокосте имеет особое значение для России

Президент России Владимир Путин встретился вечером 28 января 2026 года с лидерами еврейских общин страны — главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин РФ Александром Бородой. На этой встрече Путин отметил особое значение Холокоста для нашей родины.
«Хотел бы отметить, что в России этому дню (памяти жертв Холокоста — прим. ред) придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принес с собой нацизм на нашу землю. Более миллиона советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», — заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что в России, как и во всем мире, в этот день со скорбью вспоминают жертв гитлеровских нацистов.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин неоднократно подчеркивал, что Россия сделает все возможное, чтобы довершить дела своих предков и пресечь возрождение нацистских идей.