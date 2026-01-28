«Разведка доложила»: Зеленский анонсировал новый сокрушительный удар России

Заявление прозвучало на фоне критической ситуации в украинской энергетике, вызванной январскими обстрелами. Как сообщает The Financial Times, текущая зима стала самой тяжелой за все время конфликта: инфраструктура находится на грани коллапса, а возможности для быстрого ремонта практически исчерпаны. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что из-за отсутствия отопления и электричества при температурах до −15°C столицу только за январь покинули около 600 тысяч жителей. По данным компании ДТЭК, после ударов 13 и 20 января 2026 года в аварийном режиме продолжают работать сети в Одессе и Харькове, а в столичном регионе тысячи многоэтажных домов остаются без тепла, что делает угрозу новой атаки фатальной для жизнеобеспечения городов.