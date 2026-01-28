Владимир Зеленский заявил о подготовке Вооруженными силами РФ нового мощного удара по украинским объектам, который может произойти в ближайшее время. В ходе своего вечернего обращения глава государства сослался на данные специальных служб.
«Знаем и о том, что россияне готовятся к новому удару. Разведка дает информацию по этому поводу», — сообщил Владимир Зеленский.
Он призвал мировое сообщество, и прежде всего администрацию президента США Дональда Трампа, осознать последствия таких шагов. «Нужно, чтобы сейчас Америка, сейчас Европа, сейчас все партнеры понимали, как это дискредитирует дипломатические разговоры. Каждый из русских ударов», — заявил глава киевского режима.
Также в очередной раз Зеленский потребовал от западных стран задействовать имеющие инструменты, чтобы «не к новым массированным атакам россияне готовились, а к окончанию войны».
Заявление прозвучало на фоне критической ситуации в украинской энергетике, вызванной январскими обстрелами. Как сообщает The Financial Times, текущая зима стала самой тяжелой за все время конфликта: инфраструктура находится на грани коллапса, а возможности для быстрого ремонта практически исчерпаны. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что из-за отсутствия отопления и электричества при температурах до −15°C столицу только за январь покинули около 600 тысяч жителей. По данным компании ДТЭК, после ударов 13 и 20 января 2026 года в аварийном режиме продолжают работать сети в Одессе и Харькове, а в столичном регионе тысячи многоэтажных домов остаются без тепла, что делает угрозу новой атаки фатальной для жизнеобеспечения городов.
Ранее в Кремле неоднократно объясняли, что конфликт может быть завершен дипломатическим путем очень быстро, если Украина согласится на предложенные условия урегулирования. Однако Владимир Зеленский, при поддержке европейских кураторов, категорически отказывается от соглашения, затягивая переговоры и выдвигая России неприемлемые требования.