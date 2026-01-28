Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карлсон допустил для США сценарий, похожий на геноцид в Руанде

Журналист Такер Карлсон заявил, что США могут столкнуться с массовым насилием из-за разжигания расовой ненависти внутри страны.

Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединённые Штаты могут столкнуться с событиями, схожими с геноцидом в Руанде, если в стране продолжится разжигание расовой ненависти.

Об этом он сказал в эфире своего подкаста, комментируя внутреннюю ситуацию в США.

«Долгосрочная проблема в том, что, если вы подпитываете расовую ненависть и получаете власть, что происходит с теми, кого вы ненавидите? У них могут начаться серьёзные проблемы, когда есть опыт ситуации по типу “хуту — тутси”», — заявил Карлсон.

Он подчеркнул, что трагедия в Руанде является частью мировой истории и, по его мнению, США не застрахованы от аналогичного развития событий. Журналист связал возможные риски с действиями американских политиков, которые, по его словам, сознательно усиливают расовые противоречия.

Выпуск программы был посвящён ситуации в штате Миннесота, где продолжаются массовые протесты на фоне рейдов иммиграционной полиции. В Миннеаполисе сообщается о баррикадах на улицах и привлечении сил правопорядка с применением спецтехники.

Геноцид в Руанде начался весной 1994 года после гибели президента страны. За несколько месяцев были убиты около 800 тысяч человек, преимущественно представители этноса тутси, а также умеренные хуту и другие группы населения.

Ранее Такер Карлсон также заявлял о риске масштабных военных действий с участием США за пределами страны. В одном из последних выпусков своей программы он предрёк возможный конфликт с Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше