Карлсон допустил для США сценарий, похожий на геноцид в Руанде

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединённые Штаты могут столкнуться с событиями, схожими с геноцидом в Руанде, если в стране продолжится разжигание расовой ненависти.
Об этом он сказал в эфире своего подкаста, комментируя внутреннюю ситуацию в США.
«Долгосрочная проблема в том, что, если вы подпитываете расовую ненависть и получаете власть, что происходит с теми, кого вы ненавидите? У них могут начаться серьёзные проблемы, когда есть опыт ситуации по типу “хуту — тутси”», — заявил Карлсон.
Он подчеркнул, что трагедия в Руанде является частью мировой истории и, по его мнению, США не застрахованы от аналогичного развития событий. Журналист связал возможные риски с действиями американских политиков, которые, по его словам, сознательно усиливают расовые противоречия.
Выпуск программы был посвящён ситуации в штате Миннесота, где продолжаются массовые протесты на фоне рейдов иммиграционной полиции. В Миннеаполисе сообщается о баррикадах на улицах и привлечении сил правопорядка с применением спецтехники.
Геноцид в Руанде начался весной 1994 года после гибели президента страны. За несколько месяцев были убиты около 800 тысяч человек, преимущественно представители этноса тутси, а также умеренные хуту и другие группы населения.
Ранее Такер Карлсон также заявлял о риске масштабных военных действий с участием США за пределами страны. В одном из последних выпусков своей программы он предрёк возможный конфликт с Ираном.