Путин: Россия хранит память о Холокосте, не забывая о злодеяниях нацистов в СССР

Российский лидер Владимир Путин проводит в Кремле рабочую встречу с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин РФ (ФЕОР) раввином Александром Бородой. Встреча приурочена к прошедшему накануне Международному дню памяти жертв Холокоста.

Источник: Life.ru

В ходе беседы с представителями еврейской общины президент РФ отметил, что для России память о Холокосте неразрывно связана с памятью о злодеяниях, которые нацизм принёс и на её территорию.

«Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принёс с собой нацизм на нашу землю — более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в эти дни российская еврейская община проводит серию мемориальных мероприятий, посвящённую памяти жертв Холокоста. По его словам, в них участвуют люди самых разных национальностей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявления президента Польши Кароля Навроцкого, который высказался о роли советских солдат в освобождении узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Дипломат назвала эти слова глумлением над памятью жертв Холокоста. Напомним, Навроцкий выступил на памятной церемонии, посвящённой годовщине освобождения Освенцима. Он признал вклад Красной армии в освобождение лагеря. Но одновременно возложил на СССР ответственность за Холокост. Президент Польши также заявил, что Советский Союз виноват в начале Второй мировой войны. По его мнению, это привело к трагедии Холокоста.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

