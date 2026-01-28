Путин: Россия хранит память о Холокосте, не забывая о злодеяниях нацистов в СССР

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявления президента Польши Кароля Навроцкого, который высказался о роли советских солдат в освобождении узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Дипломат назвала эти слова глумлением над памятью жертв Холокоста. Напомним, Навроцкий выступил на памятной церемонии, посвящённой годовщине освобождения Освенцима. Он признал вклад Красной армии в освобождение лагеря. Но одновременно возложил на СССР ответственность за Холокост. Президент Польши также заявил, что Советский Союз виноват в начале Второй мировой войны. По его мнению, это привело к трагедии Холокоста.