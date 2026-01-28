Путин: Россия хранит память о Холокосте, не забывая о злодеяниях нацистов в СССР

В ходе беседы с представителями еврейской общины президент РФ отметил, что для России память о Холокосте неразрывно связана с памятью о злодеяниях, которые нацизм принёс и на её территорию.
«Хотел бы отметить, что в России этому дню придают особое значение, потому что мы помним о тех несчастьях, которые принёс с собой нацизм на нашу землю — более 1 млн советских, российских евреев пали жертвами этих преступлений», — сказал глава государства.
Путин добавил, что в эти дни российская еврейская община проводит серию мемориальных мероприятий, посвящённую памяти жертв Холокоста. По его словам, в них участвуют люди самых разных национальностей.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала заявления президента Польши Кароля Навроцкого, который высказался о роли советских солдат в освобождении узников концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Дипломат назвала эти слова глумлением над памятью жертв Холокоста. Напомним, Навроцкий выступил на памятной церемонии, посвящённой годовщине освобождения Освенцима. Он признал вклад Красной армии в освобождение лагеря. Но одновременно возложил на СССР ответственность за Холокост. Президент Польши также заявил, что Советский Союз виноват в начале Второй мировой войны. По его мнению, это привело к трагедии Холокоста.
