Путин отметил вклад конфессий и народов России в стабильность страны

Владимир Путин высказался о взаимодействии людей разных конфессий в России.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин заявил, что устойчивое развитие государства обеспечивается усилиями всех народов и религиозных объединений.

В ходе беседы с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой, Путин подчеркнул важность сотрудничества между различными этносами и вероисповеданиями для обеспечения стабильности и устойчивости России.

«Каждый народ, каждая конфессия вносит свой вклад, потому что понимает, что от взаимодействия между представителями разных этносов, народов, конфессий зависит стабильность, устойчивость России», — сказал Путин.

По мнению главы государства, взаимодействие между различными религиозными группами является ключевым фактором для обеспечения стабильности и процветания Российской Федерации.

«От взаимодействия между представителями разных этносов, народов, конфессий зависит стабильность, устойчивость России. И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям», — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии.

