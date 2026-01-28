Российский лидер Владимир Путин заявил, что устойчивое развитие государства обеспечивается усилиями всех народов и религиозных объединений.
В ходе беседы с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин России Александром Бородой, Путин подчеркнул важность сотрудничества между различными этносами и вероисповеданиями для обеспечения стабильности и устойчивости России.
По мнению главы государства, взаимодействие между различными религиозными группами является ключевым фактором для обеспечения стабильности и процветания Российской Федерации.
«От взаимодействия между представителями разных этносов, народов, конфессий зависит стабильность, устойчивость России. И это вклад каждого народа России в эту стабильность и в создание условий для будущего развития и наших побед по всем направлениям», — сказал Путин.
