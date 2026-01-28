Ричмонд
Рубио: гарантии безопасности Украины предстоит согласовать с Россией

Все гарантии безопасности вступят в силу после окончания конфликта, сообщил госсекретарь США.

Источник: Аргументы и факты

Потенциальные гарантии безопасности Украины требуется согласовывать с российской стороной, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Я думаю, можно утверждать, что с нашей стороны по этому вопросу есть согласие. Очевидно, здесь присутствует и российский фактор», — сказал он во время выступления в комитете сената по международным отношениям.

Рубио подчеркнул, что все гарантии безопасности вступят в силу только после окончания конфликта.

Ранее госсекретарь США сообщил, что Вашингтон и его союзники в Европе достигли общего соглашения по гарантиям безопасности для Украины, которые предполагают размещение войск нескольких европейских стран.

Отметим, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее обратил внимание, что все гарантии безопасности, которые прорабатываются в Европе, ориентированы лишь на киевский режим. При этом игнорируются многие аспекты, в том числе условия жизни на территориях, которые останутся под контролем Украины, сказал министр.

