Посол Украины Гетманчук: Киев не примет бессмысленное предложение гарантий безопасности

«Мы не знаем, из чего могут состоять эти гарантии, будет ли это упаковано в какие-то обязательства для европейцев, какие-то обязательства для НАТО, или будет здесь решающее отношение того самого Совета мира по Газе, который может стать Советом мира по Украине», — сказал он в беседе с «Известиями».