Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности

Выступая на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, глава государства отметил символическое совпадение дат. Международный день памяти жертв Холокоста, утверждённый Генеральной Ассамблеей ООН, совпадает с днём полного освобождения Ленинграда от блокады.
«Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населённого пункта. И, прежде всего, жертвами стали представители гражданского населения всех национальностей. Это именно гражданские, некомбатанты, как в таком случае говорят, не военные», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что действия нацистов были сознательно направлены против мирного населения.
«Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город — конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь», — заявил президент.
Также в ходе беседы с представителями еврейской общины президент РФ отметил, что для России память о Холокосте неразрывно связана с памятью о злодеяниях, которые нацизм принёс и на её территорию. Путин добавил, что в эти дни российская еврейская община проводит серию мемориальных мероприятий, посвящённую памяти жертв Холокоста.
