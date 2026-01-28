Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал блокаду Ленинграда преступлением против человечности

Президент России Владимир Путин охарактеризовал блокаду Ленинграда как преступление против человечности. По его словам, нацисты ставили своей целью полное уничтожение города и его жителей.

Источник: Life.ru

Выступая на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой, глава государства отметил символическое совпадение дат. Международный день памяти жертв Холокоста, утверждённый Генеральной Ассамблеей ООН, совпадает с днём полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Потому что ведь это тоже преступление, связанное с уничтожением целого огромного населённого пункта. И, прежде всего, жертвами стали представители гражданского населения всех национальностей. Это именно гражданские, некомбатанты, как в таком случае говорят, не военные», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что действия нацистов были сознательно направлены против мирного населения.

«Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город — конечно, это тоже преступление против человечности, совершенно очевидная вещь», — заявил президент.

Также в ходе беседы с представителями еврейской общины президент РФ отметил, что для России память о Холокосте неразрывно связана с памятью о злодеяниях, которые нацизм принёс и на её территорию. Путин добавил, что в эти дни российская еврейская община проводит серию мемориальных мероприятий, посвящённую памяти жертв Холокоста.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше