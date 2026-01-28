Путин заявил, что Холокост и блокада Ленинграда напоминают о зверствах нацизма

«Мне кажется, не случайно, что этот день, в соответствии с известным решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, совпал и с днём полного освобождения Ленинграда от блокады», — сказал российский лидер.
По его словам, оба события напрямую связаны с массовым уничтожением мирного населения. Глава государства отметил, что в этих преступлениях жертвами стали люди разных национальностей, не участвовавшие в боевых действиях.
Путин подчеркнул, что блокада Ленинграда носила целенаправленный характер и была направлена на уничтожение всего города. Он добавил, что действия нацистов в этом случае подпадают под определение преступлений против человечности.
«Нацисты просто поставили перед собой цель уничтожить целый город», — подчеркнул президент.
Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Город оказался в изоляции, а снабжение шло преимущественно по «Дороге жизни» через Ладожское озеро. Несмотря на голод и масштабные потери, жители и защитники Ленинграда смогли удержать город.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге в день очередной годовщины полного снятия блокады Ленинграда. В ходе визита он возложил цветы к братской могиле, где покоится его брат Виктор, умерший ребёнком зимой 1942 года. Глава государства также возложил венок к монументу «Мать-Родина» и почтил память погибших минутой молчания. Пискарёвское кладбище остаётся главным мемориалом жертв блокады, где захоронены сотни тысяч жителей и защитников осаждённого города, погибших от голода и лишений. Кроме того, президент возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. В годы Великой Отечественной войны отец главы государства воевал на Ленинградском фронте и получил тяжёлое ранение в боях на этом плацдарме. Его эвакуация с поля боя стала возможной благодаря сослуживцу, который под огнём противника доставил раненого в госпиталь. За участие в боях на Невском пятачке Владимир Путин-старший был представлен к медали «За боевые заслуги».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.