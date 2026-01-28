Путин заявил, что Холокост и блокада Ленинграда напоминают о зверствах нацизма

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин посетил Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге в день очередной годовщины полного снятия блокады Ленинграда. В ходе визита он возложил цветы к братской могиле, где покоится его брат Виктор, умерший ребёнком зимой 1942 года. Глава государства также возложил венок к монументу «Мать-Родина» и почтил память погибших минутой молчания. Пискарёвское кладбище остаётся главным мемориалом жертв блокады, где захоронены сотни тысяч жителей и защитников осаждённого города, погибших от голода и лишений. Кроме того, президент возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. В годы Великой Отечественной войны отец главы государства воевал на Ленинградском фронте и получил тяжёлое ранение в боях на этом плацдарме. Его эвакуация с поля боя стала возможной благодаря сослуживцу, который под огнём противника доставил раненого в госпиталь. За участие в боях на Невском пятачке Владимир Путин-старший был представлен к медали «За боевые заслуги».