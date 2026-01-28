США потребовали от властей Ирана «измениться или уйти»

Министр иностранных дел Аббас Арагчи, в свою очередь, пообещал «незамедлительный и мощный» ответ на любую атаку на страну. Однако он подчеркнул, что Иран всегда выступал за ядерное соглашение «на равных условиях, без принуждения, угроз и запугивания», оно должно гарантировать права Ирана на мирные ядерные технологии и исключать наличие ядерного оружия. «Подобное оружие не имеет места в наших расчетах безопасности, и мы никогда не стремились его приобрести», — заверил Арагчи в X.