Рубио: Закрытые переговоры по Украине позволяют избежать давления на стороны

Проведение переговоров по урегулированию украинского конфликта в закрытом формате создаёт условия для более гибкого диалога, позволяя сторонам избегать публичного политического давления. Такое мнение высказал государственный секретарь США Марко Рубио.

Источник: Life.ru

Комментируя ход переговорного процесса на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, Рубио отметил, что непубличное обсуждение способствует поиску взаимоприемлемых решений.

«Участвующим сторонам проще искать гибкость по тем или иным вопросам, если они не обсуждаются на постоянной основе в публичном пространстве, потому что это оказывает на них внутреннее политическое давление», — высказался госсекретарь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби регулярно получают указания от Владимира Путина. По словам представителя Кремля, российская делегация действует в строгом соответствии с инструкциями главы государства. Такие указания обеспечивают координацию позиции РФ в ходе переговоров по украинскому урегулированию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

