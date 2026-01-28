Рубио сообщил, что следующий раунд переговоров по Украине будет двусторонним

А ранее стало известно, что американский cпецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, по словам Марко Рубио, территориальный вопрос в переговорах по Украине остаётся нерешённым, однако позиции сторон постепенно сближаются. Уже удалось сузить круг вопросов до одного центрального.