Рубио сообщил, что следующий раунд переговоров по Украине будет двусторонним

Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине планируется провести на этой неделе, он будет двусторонним. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в Сенате.

Источник: Life.ru

По его словам, представители России и Украины планируют продолжить переговоры на текущей неделе. При этом Рубио допустил возможность участия Соединённых Штатов.

«Они (Россия и Украина. — Прим. Life.ru) собираются продолжить переговоры на этой неделе. В этот раз — в двустороннем формате. Присутствие США возможно», — сказал госсекретарь США.

А ранее стало известно, что американский cпецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, по словам Марко Рубио, территориальный вопрос в переговорах по Украине остаётся нерешённым, однако позиции сторон постепенно сближаются. Уже удалось сузить круг вопросов до одного центрального.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

