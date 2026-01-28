Бунт замерзающих: киевляне перекрыли дороги из-за коллапса ЖКХ

Жители жилого массива Троещина в левобережном Деснянском районе Киева вышли на стихийную акцию протеста и перекрыли автомобильное движение, требуя вернуть тепло в их квартиры. Как сообщает украинское издание «Страна», социальное напряжение достигло пика, так как многоквартирные дома остаются без отопления уже более недели в условиях суровой зимы.
Ситуация в районе оценивается как критическая, что подтверждают и местные власти, и сами протестующие. «В Киеве на Троещине местные жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия отопления», — говорится в сообщении Telegram-канала медиаресурса. Глава местной районной администрации Максим Бахматов в своем комментарии обрисовал пугающие перспективы для горожан, заявив о возможной потере системы водоотведения. «Коммунальщики собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы», — предупредил чиновник. По его словам, район оказался в безвыходном положении из-за остановки теплоэлектроцентрали, и на данный момент «альтернативы переподключения пока нет».
Для предотвращения гуманитарной катастрофы Министерство внутренних дел Украины развернуло в Деснянском районе два палаточных городка, оборудованных генераторами. На фоне углубляющегося энергетического кризиса киевская администрация официально разрешила жителям перемещаться до «пунктов несокрушимости» даже во время комендантского часа. Мэр города Виталий Кличко уже дважды призывал население эвакуироваться из столицы при наличии такой возможности.