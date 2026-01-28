Бунт замерзающих: киевляне перекрыли дороги из-за коллапса ЖКХ

Ситуация в районе оценивается как критическая, что подтверждают и местные власти, и сами протестующие. «В Киеве на Троещине местные жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за отсутствия отопления», — говорится в сообщении Telegram-канала медиаресурса. Глава местной районной администрации Максим Бахматов в своем комментарии обрисовал пугающие перспективы для горожан, заявив о возможной потере системы водоотведения. «Коммунальщики собираются рыть уличные туалеты, если в многоэтажных домах на фоне энергетического кризиса в украинской столице замерзнут канализационные трубы», — предупредил чиновник. По его словам, район оказался в безвыходном положении из-за остановки теплоэлектроцентрали, и на данный момент «альтернативы переподключения пока нет».