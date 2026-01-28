Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США и Израилем

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о концентрации значительных американских военных сил вблизи границ Ирана. По его словам, масштабы группировки превосходят силы, ранее развёрнутые у берегов Венесуэлы. Американский лидер отмечал, что такое военное присутствие, по его оценке, должно подтолкнуть Тегеран к переговорам с Вашингтоном. Трамп также утверждал, что от иранской стороны поступали сигналы о готовности к диалогу, однако детали возможных договорённостей не раскрывал. В отдельных выступлениях он говорил о направлении к Ирану крупной военно-морской группировки во главе с авианосцем «Абрахам Линкольн» и подчёркивал, что США сохраняют военные варианты давления. В Вашингтоне при этом заявляли о готовности к превентивным действиям в регионе, связывая их с обеспечением безопасности американских сил и союзников.