Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США и Израилем

«Сейчас мы входим в третью фазу», — сказал он.
Замглавы МИД отметил, что текущие события вокруг Ирана свидетельствуют о начале нового этапа конфликта. Он добавил, что, по оценке Тегерана, противники изменили тактику давления, однако цель, как считает иранская сторона, остаётся прежней. Гарибабади заявил, что Иран не стремится к войне и не рассматривал её как желаемый сценарий развития ситуации. При этом он подчеркнул, что страна считает необходимым сохранять способность к защите и продолжит укреплять оборонный потенциал, вне зависимости от хода дипломатических контактов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о концентрации значительных американских военных сил вблизи границ Ирана. По его словам, масштабы группировки превосходят силы, ранее развёрнутые у берегов Венесуэлы. Американский лидер отмечал, что такое военное присутствие, по его оценке, должно подтолкнуть Тегеран к переговорам с Вашингтоном. Трамп также утверждал, что от иранской стороны поступали сигналы о готовности к диалогу, однако детали возможных договорённостей не раскрывал. В отдельных выступлениях он говорил о направлении к Ирану крупной военно-морской группировки во главе с авианосцем «Абрахам Линкольн» и подчёркивал, что США сохраняют военные варианты давления. В Вашингтоне при этом заявляли о готовности к превентивным действиям в регионе, связывая их с обеспечением безопасности американских сил и союзников.
