Зеленский заявил о подготовке Россией нового удара по Украине

«Разведка даёт информацию по этому поводу», — сказал Зеленский.
Бывший комик отметил, что после последних атак в нескольких областях сохраняются проблемы с отоплением и электроснабжением. Наиболее сложную ситуацию он обозначил в Киеве, где для восстановления инфраструктуры привлекли ремонтные бригады из разных регионов страны, включая прифронтовые.
Он также заявил, что ожидает отчёты о взаимодействии с зарубежными партнёрами по вопросу поставок оборудования. По его словам, дипломатические контакты продолжаются, однако продолжающиеся удары, как он считает, подрывают доверие к переговорам.
Ранее Зеленский выступил с экстренным заявлением после ночной атаки беспилотников на Одессу. По его словам, удары нанесли серьёзный ущерб энергетической инфраструктуре города. В обращении он уточнил, что в ходе атаки применили более 50 дронов. Всего по территории Украины запустили 165 ударных беспилотников, а основными целями стали энергообъекты и критическая инфраструктура в разных регионах. Бывший комик призвал усилить санкционное давление на Россию, включая меры в отношении её танкерного флота. Энергетические компании в Одессе охарактеризовали ситуацию как крайне сложную и подтвердили значительные разрушения.
