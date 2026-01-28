Зеленский заявил о подготовке Россией нового удара по Украине

Ранее Зеленский выступил с экстренным заявлением после ночной атаки беспилотников на Одессу. По его словам, удары нанесли серьёзный ущерб энергетической инфраструктуре города. В обращении он уточнил, что в ходе атаки применили более 50 дронов. Всего по территории Украины запустили 165 ударных беспилотников, а основными целями стали энергообъекты и критическая инфраструктура в разных регионах. Бывший комик призвал усилить санкционное давление на Россию, включая меры в отношении её танкерного флота. Энергетические компании в Одессе охарактеризовали ситуацию как крайне сложную и подтвердили значительные разрушения.