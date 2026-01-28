Суд в Варшаве отклонил ходатайство защиты археолога Бутягина об отводе судьи

«Решение об отводе судьи может приниматься без уведомления сторон о дате заседания. Тем не менее, если такая информация становится известна, у защиты есть право участвовать в заседании. Мы сделали всё возможное, чтобы принять в нём участие: отслеживали ситуацию, звонили в суд два раза в день, подали письменное ходатайство о желании присутствовать. Судья не был обязан нас уведомлять, однако рассмотрение могло быть организовано таким образом, чтобы дать нам возможность участия. Этого сделано не было», — сказал адвокат.