Суд в Варшаве отклонил ходатайство защиты археолога Бутягина об отводе судьи

После принятого решения дело продолжит рассматривать судья Дариуш Любовский. Попытка изменить состав суда успеха не имела, и процесс остаётся в прежних рамках.
«Решение об отводе судьи может приниматься без уведомления сторон о дате заседания. Тем не менее, если такая информация становится известна, у защиты есть право участвовать в заседании. Мы сделали всё возможное, чтобы принять в нём участие: отслеживали ситуацию, звонили в суд два раза в день, подали письменное ходатайство о желании присутствовать. Судья не был обязан нас уведомлять, однако рассмотрение могло быть организовано таким образом, чтобы дать нам возможность участия. Этого сделано не было», — сказал адвокат.
В настоящий момент ожидается назначение следующего судебного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос экстрадиции. Александр Бутягин, по словам защиты, должен явиться в суд лично.
Ранее стало известно, что Александр Бутягин может провести в следственном изоляторе до двух лет, если судебный процесс затянется. В случае удовлетворения апелляции по польским законам дело обычно возвращается на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Этот многоступенчатый процесс с последующими слушаниями и возможными новыми апелляциями на практике означает, что всё это время Бутягин будет оставаться под стражей.
