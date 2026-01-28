Путин выразил уверенность в успехе проекта школы «Сириус» в Казахстане

Президент России Владимир Путин уверен, что проект международной школы «Сириус» в Казахстане будет удачным. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с главой центра и председателем Совета федеральной территории «Сириус» Еленой Шмелевой.
«В Казахстане так же, как и в России, очень много молодых, талантливых детей, создать условия для их полноценного развития — это чрезвычайно важно. У “Сириуса” хороший в этом смысле накоплен опыт работы, поэтому уверен, что проект будет удачным», — отметил Путин.
Во время доклада президенту Шмелева рассказала о расширении международного сотрудничества «Сириуса», включая запуск международного образовательного проекта в Казахстане.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин в октябре 2025 года поздравил «Сириус» с десятилетним юбилеем. Президент посетил концерт оркестра под руководством Валерия Гергиева, прошедший в новом концертном зале центра.