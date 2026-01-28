Гарибабади: Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем

Конфликт Ирана с США и Израилем вступает в третью фазу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел этой страны Казем Гарибабади.
«Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война, второй — беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу», — сказал дипломат.
При этом Гарибабади выразил уверенность, что США и Израиль ожидает поражение, подчеркнув, что Тегеран не желает войны, но привержен укреплению обороны и готов «постоять за себя».
Накануне Тегеран ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа об «огромной армаде», которая якобы приближается к исламской республике. Иран заявил, что власти открыты к диалогу с Вашингтоном, но страна будет защищать себя и готова дать отпор.
Тем временем в Белом доме призвали Иран не повторять судьбу Венесуэлы, а Трамп предложил Тегерану заключить сделку о ядерном оружии.
Ранее востоковед Макаренко допустил, что США совершат попытку похищения аятоллы Хаменеи в Иране.