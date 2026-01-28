Ричмонд
-2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гарибабади: Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем

МИД Ирана рассчитывает, что США и Израиль потерпят поражение в конфликте с этой страной.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт Ирана с США и Израилем вступает в третью фазу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел этой страны Казем Гарибабади.

«Всего пока существует три фазы. Первой фазой была 12-дневная война, второй — беспорядки спустя всего семь месяцев после окончания войны. Сейчас мы входим в третью фазу», — сказал дипломат.

При этом Гарибабади выразил уверенность, что США и Израиль ожидает поражение, подчеркнув, что Тегеран не желает войны, но привержен укреплению обороны и готов «постоять за себя».

Накануне Тегеран ответил на угрозы американского лидера Дональда Трампа об «огромной армаде», которая якобы приближается к исламской республике. Иран заявил, что власти открыты к диалогу с Вашингтоном, но страна будет защищать себя и готова дать отпор.

Тем временем в Белом доме призвали Иран не повторять судьбу Венесуэлы, а Трамп предложил Тегерану заключить сделку о ядерном оружии.

Ранее востоковед Макаренко допустил, что США совершат попытку похищения аятоллы Хаменеи в Иране.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше