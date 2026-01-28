Ричмонд
ФРС сохранила ставку без изменений после трех снижений подряд

Федеральная резервная система США по итогам январского заседания сохранила базовую ставку на уровне 3,5−3,75% годовых.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 27−28 января сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5−3,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

На предыдущем заседании ставка была снижена на 25 базисных пунктов.

В ФРС отметили, что поступающие данные указывают на устойчивый рост экономической активности. При этом рост числа рабочих мест остается низким, а уровень безработицы демонстрирует признаки стабилизации. Инфляция, по оценке регулятора, остается несколько повышенной.

В пресс-релизе подчеркивается, что ФРС готова корректировать параметры денежно-кредитной политики в случае возникновения рисков, которые могут помешать достижению поставленных целей.

Против сохранения ставки без изменений проголосовали члены комитета Стивен Миран и Кристофер Уоллер, выступавшие за снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Решение ФРС совпало с ожиданиями аналитиков, участвовавших в опросе Reuters. Следующее заседание по ставке запланировано на 17−18 марта.

