Рубио: гарантии безопасности Киеву означают вовлечение США в возможный конфликт

Рубио заявил, что США не хотят брать на себя обязательства по гарантиям безопасности Украины.

Источник: Комсомольская правда

Гарантии безопасности для Украины означали бы прямое вовлечение США и Запада в новый конфликт, если он начнется. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в профильном комитете сената.

«Каждая из продвигаемых европейцами концепций гарантий безопасности требует от США твердых обязательств, которые по сути означали бы потенциальное вовлечение в будущий конфликт», — сказал госсекретарь.

Рубио подчеркнул, что это важно понимать в контексте проблем с военным потенциалом европейских стран НАТО. Он несколько раз критиковал военные возможности союзников ЕС, заявив о их ослаблении.

Ранее KP.RU писал, что Европа выделяет огромные суммы на военное финансирование Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что такая политика стран ЕС только ухудшает экономическую ситуацию внутри самих государств. Он подчеркивал, что эти расходы лишь затягивают конфликт.

