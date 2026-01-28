Гарантии безопасности для Украины означали бы прямое вовлечение США и Запада в новый конфликт, если он начнется. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в профильном комитете сената.
«Каждая из продвигаемых европейцами концепций гарантий безопасности требует от США твердых обязательств, которые по сути означали бы потенциальное вовлечение в будущий конфликт», — сказал госсекретарь.
Ранее KP.RU писал, что Европа выделяет огромные суммы на военное финансирование Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что такая политика стран ЕС только ухудшает экономическую ситуацию внутри самих государств. Он подчеркивал, что эти расходы лишь затягивают конфликт.