Берл Лазар: евреи гордятся тем, что живут в России

На встрече с президентом России Владимиром Путиным 28 января главный раввин страны Берл Лазар сообщил, что еврейская община чувствует себя комфортно в России и гордится проживанием на ее территории.
По словам Лазара, община ценит возможность жить в стране, где создаются условия для безопасного и комфортного сосуществования различных культур. Он также поблагодарил президента за ежедневные усилия по поддержке такой среды.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины подчеркнул символизм совпадения двух значимых исторических дат — Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины полного снятия блокады Ленинграда. По словам главы государства, это совпадение служит напоминанием о преступлениях нацизма против человечности.