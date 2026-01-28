Ричмонд
Рубио рассказал о требованиях ЕС к США по гарантиям безопасности Украины

Европа требует от США твёрдых обязательств по безопасности Украины. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что европейские страны хотят обеспечить надёжные гарантии для Киева, при этом условия включают активное участие США в случае возникновения нового конфликта.

«Каждая из продвигаемых европейцами концепций гарантий безопасности требует от США твёрдых обязательств, которые по сути означали бы потенциальное вовлечение в будущий конфликт», — сказал Рубио.

Он подчеркнул, что предложения европейцев предусматривают также размещение сил ЕС на территории Украины для укрепления безопасности.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил, преимущественно французского, при обязательной поддержке со стороны США. Без такой поддержки меры безопасности не будут эффективны. Рубио уточнил, что вопрос гарантий остаётся предметом обсуждения на уровне международных комитетов и предполагает координацию между США и странами Европы. Он отметил, что на данный момент существует общее соглашение о ключевых принципах, которые должны обеспечить надёжность защиты Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

