Рубио рассказал о требованиях ЕС к США по гарантиям безопасности Украины

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал о достижении общего понимания по гарантиям безопасности Украины. По его словам, соглашение включает размещение небольшого контингента европейских сил, преимущественно французского, при обязательной поддержке со стороны США. Без такой поддержки меры безопасности не будут эффективны. Рубио уточнил, что вопрос гарантий остаётся предметом обсуждения на уровне международных комитетов и предполагает координацию между США и странами Европы. Он отметил, что на данный момент существует общее соглашение о ключевых принципах, которые должны обеспечить надёжность защиты Украины.