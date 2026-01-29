«Ленин не признал бы»: Рубио раскритиковал политико-экономическую модель Кубы

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что политико-экономическая модель Кубы утратила идеологическую связь даже с основателями коммунизма. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на слушаниях в Комитете Сената по международным отношениям.
Рубио уточнил, что текущая ситуация на Кубе выходит за пределы марксистской или коммунистической идеологии. Он возложил ответственность за происходящее на кубинские власти.
«В стране нет функциональной экономики. Можете называть эту систему марксизмом или коммунизмом, но даже Ленин не признал бы эту версию», — сказал госсекретарь США.
Рубио подчеркнул, что проблемы в сельских районах Кубы не связаны с американским эмбарго. Он отметил, что США ожидают смены режима в Гаване.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможная блокада Кубы станет серьезным нарушением международного права со стороны США. Она добавила, что здравый смысл должен взять верх, и блокада региона должна быть предотвращена.