В МИД России назвали условия диалога с ЕС

«Восстановление отношений с ЕС видится возможным только в том случае, если европейские коллеги в корне изменят подход к взаимодействию с Россией. Откажутся от враждебного курса применительно к нашей стране, последовательно закрепляемого в доктринальных документах Евросоюза, прекратят нелегитимную с точки зрения международного права санкционную политику, перестанут говорить на языке ультиматумов, культивировать в европейском сознании миф о “российской угрозе”, накачивать оружием киевский режим, саботировать мирный процесс вокруг Украины. — сказал он. — Придут, наконец, к осознанию, что навязчивая идея о нанесении Москве “стратегического поражения” — это тупиковый путь, движение по которому неизбежно приведет некогда единую Европу на обочину политических и исторических процессов».