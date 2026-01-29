Ричмонд
В МИД России назвали условия диалога с ЕС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Восстановление диалога с Евросоюзом возможно только в случае, если Брюссель откажется от санкционной политики и накачивания оружием киевского режима. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Источник: РИА "Новости"

«Восстановление отношений с ЕС видится возможным только в том случае, если европейские коллеги в корне изменят подход к взаимодействию с Россией. Откажутся от враждебного курса применительно к нашей стране, последовательно закрепляемого в доктринальных документах Евросоюза, прекратят нелегитимную с точки зрения международного права санкционную политику, перестанут говорить на языке ультиматумов, культивировать в европейском сознании миф о “российской угрозе”, накачивать оружием киевский режим, саботировать мирный процесс вокруг Украины. — сказал он. — Придут, наконец, к осознанию, что навязчивая идея о нанесении Москве “стратегического поражения” — это тупиковый путь, движение по которому неизбежно приведет некогда единую Европу на обочину политических и исторических процессов».

При этом дипломат подчеркнул, что параметры и сферы потенциального взаимодействия с ЕС Россия будет определять в зависимости от своей оценки ситуации и «отталкиваясь от своих потребностей для обеспечения национальных интересов».

По словам Масленникова, сложно предсказать, каким именно будет новый формат взаимодействия России и Европы. Он подчеркнул, что процесс его строительства будет «долгим и непростым». «При этом о каком-либо возврате к прежней модели отношений, которая, в конечном итоге, и привела к нынешнему кризису, речи быть не может по определению», — заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.

