Путин в четверг встретится с президентом ОАЭ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины.

Источник: Пресс-служба Президента России

Лидер Эмиратов прибудет в Москву с официальным визитом. Путин и президент ОАЭ обсудят ключевые направления сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня.

Трехсторонние переговоры

На прошлой неделе в столице ОАЭ Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Президент Эмиратов принял делегации трех стран в первый день переговоров. Шейх пожелал успехов их участникам и результатов, способствующих завершению конфликта. Власти Эмиратов назвали встречу позитивной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прогрессом сам факт начала обсуждения сложных тем, связанных с урегулированием на Украине. В Кремле начало прямых контактов между тремя странами оценили положительно. В свою очередь в Белом доме назвали переговоры историческими, а американский лидер Дональд Трамп заявил об «очень хороших событиях» в контексте переговоров по Украине.

Постоянный диалог

Последний раз Путин встречался с президентом ОЭА в начале августа прошлого года в Кремле. Тогда лидеры обсудили экономическое сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Лидер Эмиратов заявил о готовности ОАЭ приложить дополнительные усилия для содействия обменам пленными между Россией и Украиной.

Кроме того, Путин и Аль Нахайян лично встречались в октябре 2024 года в Москве. Во время той же поездки президент ОАЭ посетил и Казань, где принял участие в саммите БРИКС. Путин в свою очередь посещал Абу-Даби в 2023 году. Президенты двух стран тогда обсудили развитие сотрудничества и международную проблематику с акцентом на положение дел в ближневосточном регионе.

Лидеры России и ОАЭ поддерживают и телефонные контакты, в прошлом году они состоялись в марте, мае и июне.

Точки сотрудничества

Эмираты являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров России в арабском мире. Товарооборот между странами по итогам января — сентября 2025 года составил 8,9 миллиарда долларов. Одним из основных направлений сотрудничества является туризм. Ежегодный туристический поток в Эмираты из России превышает 2 миллиона человек, сообщал в январе в интервью РИА Новости генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров. Сегодня между Россией и ОАЭ выполняется более 200 прямых рейсов в неделю из десятков городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие.

По итогам прошлого года ОАЭ стали крупнейшим покупателем свежих куриных яиц из России, за прошлый год туда поставили 7,2 тысячи тонн. Также Эмираты стали одним из основных импортеров российского безалкогольного пива.

Кроме того, Россия и ОАЭ тесно сотрудничают в международных организациях, в том числе в ООН и в рамках ЕАЭС, а в 2024 году Эмираты в полноценном формате присоединились к работе в БРИКС.

