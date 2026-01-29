Рубио заявил, что ситуация по урегулированию конфликта быстро меняется

«Ситуация настолько быстро меняется, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события», — заявил Рубио.
Ранее Марко Рубио сообщил, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией будет двусторонним. Но Соединённые Штаты могут присоединиться. По его словам, встреча пройдёт в закрытом режиме для более гибкого диалога, позволяя сторонам избегать публичного политического давления. Чиновник отметил, что непубличное обсуждение способствует поиску взаимоприемлемых решений.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.