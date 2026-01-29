Рубио заявил, что ситуация по урегулированию конфликта быстро меняется

Ранее Марко Рубио сообщил, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией будет двусторонним. Но Соединённые Штаты могут присоединиться. По его словам, встреча пройдёт в закрытом режиме для более гибкого диалога, позволяя сторонам избегать публичного политического давления. Чиновник отметил, что непубличное обсуждение способствует поиску взаимоприемлемых решений.