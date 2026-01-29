Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио заявил, что ситуация по урегулированию конфликта быстро меняется

Ситуация по урегулированию конфликта на Украине остаётся непредсказуемой. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе выступления перед комитетом Сената по международным отношениям. По его словам, информация может устареть за трое суток.

Источник: Life.ru

«Ситуация настолько быстро меняется, что та информация, которую я вам только что предоставил, может устареть через 72 часа, если произойдут какие-то новые события», — заявил Рубио.

Ранее Марко Рубио сообщил, что следующий раунд переговоров между Украиной и Россией будет двусторонним. Но Соединённые Штаты могут присоединиться. По его словам, встреча пройдёт в закрытом режиме для более гибкого диалога, позволяя сторонам избегать публичного политического давления. Чиновник отметил, что непубличное обсуждение способствует поиску взаимоприемлемых решений.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше