Курская область, 29 января.
Позиции ВСУ оказались под ударом у Курской области. Российская авиация атаковала противника вблизи Волфина. Украинские офицеры-пограничники ликвидированы в Середино-Будском районе Сумщины. Там был уничтожен командный пункт 5-го погранотряда.
Суточные потери украинских формирований превысили 80 человек. Кроме того, выведены из строя гаубица М114, внедорожники и багги, БПЛА и станции Starlink.
В Сумах продолжают фиксировать FPV-дроны, причём не только российские, но и украинские. Оператор БПЛА из 119-й бригады Территориальной обороны с помощью беспилотника расправился с новым возлюбленным своей жены.
Харьковская область, 29 января.
В Купянске продолжается отражение атак украинских боевиков. При этом на Купянском направлении российские войска зашли в Кутьковку. На Волчанском участке СВО идут бои за Волчанские Хутора. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о продвижении штурмовиков 71-й дивизии на восточных и южных окраинах населённого пункта. Авторы канала «Военная хроника» считают, что у Киева нет сил для того, чтобы ликвидировать наш плацдарм, созданный в Волчанске.
— У РФ, напротив, имеются резервы, чтобы развивать наступление дальше. Быстрых действий и ударов широким фронтом здесь ожидать не стоит, однако возможность выходить на оперативный простор сразу по трём направлениям у РФ имеется, — говорится в публикации.
Донецкая Народная Республика, 29 января.
На севере ДНР российские войска зашли в Никифоровку, а также подошли к Миньковке. Идёт наступление к Голубовке. Одновременно с этим идут бои за Константиновку. Военный корреспондент Тимофей Ермаков подтвердил, что отдельные штурмовые группы заходят в город с восточной стороны.
Артиллеристы 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Константиновском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Венгрия перекрыла деньги Киеву и блокирует вступление в ЕС.
Венгерские политики стали получить угрозы с Украины. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, накаляют отношения президент, министр иностранных дел и экстремисты Украины. На фоне этого Будапешт прекращает финансирование киевского режима.
— Мы не будем отправлять деньги на Украину — пусть они остаются у венгерских семей, а не в руках украинских олигархов, — написал Орбан в социальных сетях.
Кроме того, Венгрия не допустит вступления Украины в Европейский союз. Орбан считает, что это приведёт к «импорту войны».
Встреча в Абу-Даби и приглашение Зеленскому на переговоры в Москву.
Представители России, Украины и США проведут новую встречу в Абу-Даби ориентировочно 1 февраля 2026 года. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с главой российского государства. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков напомнил, что украинского диктатора приглашали в Москву.
— Если Зеленский действительно готов к встрече, то, пожалуйста, мы приглашаем его в Москву и при этом обеспечим, гарантированно обеспечим, безопасность его и необходимые условия для работы, — сказал Ушаков.
По его словам, президент США Дональд Трамп несколько раз предлагал Владимиру Путину рассмотреть возможность диалога с главой киевского режима.