В Купянске продолжается отражение атак украинских боевиков. При этом на Купянском направлении российские войска зашли в Кутьковку. На Волчанском участке СВО идут бои за Волчанские Хутора. Военный аналитик Анатолий Радов сообщает о продвижении штурмовиков 71-й дивизии на восточных и южных окраинах населённого пункта. Авторы канала «Военная хроника» считают, что у Киева нет сил для того, чтобы ликвидировать наш плацдарм, созданный в Волчанске.