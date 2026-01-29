Ричмонд
Финны ездят работать в Россию, несмотря на закрытие границы

Граждане Финляндии продолжают ездить на работу в Россию, несмотря на закрытую границу. Об этом сообщает Yle. По данным издания, на арендованной территории Сайменского канала ведутся работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды.

«Финны всё это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу», — говорится в сообщении.

Обстановка остаётся спокойной, кроме финских специалистов, там также работают российские пограничники и таможенники. Граница остаётся закрытой по решению финских властей с ноября 2023 года. Ограничения вводились из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы направленной отправке просителей убежища к границе.

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо допустил возможность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что текущая геополитическая ситуация не может сохраняться бесконечно и европейским странам рано или поздно придётся возвращаться к диалогу с Москвой. Орпо подчеркнул, что успех урегулирования украинского конфликта во многом зависит от таких переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.