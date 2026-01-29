Финны ездят работать в Россию, несмотря на закрытие границы

Ранее премьер Финляндии Петтери Орпо допустил возможность личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что текущая геополитическая ситуация не может сохраняться бесконечно и европейским странам рано или поздно придётся возвращаться к диалогу с Москвой. Орпо подчеркнул, что успех урегулирования украинского конфликта во многом зависит от таких переговоров.