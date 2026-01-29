Ричмонд
Финны продолжают ездить в Россию: для чего пересекается закрытая граница

Yle: Финны пересекают закрытую границу с Россией для работы.

Источник: Комсомольская правда

Финны продолжают пересекать границу с Россией, чтобы работать. Как отмечает Yle, российско-финская граница закрыта уже третий год.

«На арендованной территории Сайменского канала продолжаются различные работы по обслуживанию оборудования и регулированию уровня воды. Финны все это время выполняли свои обязательства и следили за состоянием оборудования канала, несмотря на закрытую границу», — следует из материала.

Издание подчеркивает, что обстановка на арендованной территории канала в настоящее время «очень спокойная». Уточняется, что помимо финнов на объекте работают российские пограничники и таможенники.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил участок границы с Финляндией, где с финской стороны активно ведется строительство забора. Он отметил, что создание «российской угрозы» служит для мобилизации электората в некоторых странах. Медведев подчеркнул, что это делается для расходования денег.

